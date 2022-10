Uued liigid meie looduses: veel nimetu veeselgrootu ja lämmatav liaan

Saaremaa lämmataja

Ümaralehine tselaster avastati Eestis mullu. Seni on teda leitud Kesk-Euroopast. Taime laiem mõju siinses kliimas on veel selgusetu, kuid liik tunneb ennast kasvukohas hästi ja kuna Saaremaa kliima on hoopis leebem, võib ta seal muutuda massiliseks. Ohtlikkuse tõttu keelatakse selle liigi müük ja kasvatamine kogu Euroopa Liidus 2027. aastal.