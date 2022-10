Kallis väetis vähendab järgmise aasta viljatoodangut

Nii oli septembri alguses kuulda, kuidas paljud väetisetootjad peatavad kõrgete gaasihindade tõttu tootmise, ent praegu tehased hoopis taaskäivituvad. „Ostja seisukohalt on täna võimalik valikuid teha,” sõnas Linas Agro OÜ tegevjuht Mihkel Hang EPA messil toimunud väetiseturu arutelul.

Enne sõja algust oli Baltimaade turul Venemaa ja Valgevene väetiste osakaal kuni 60% ja see kõik tuli üürikese ajaga asendada. „Siiani töötame palehigis, et tarneahelaid muuta ja uusi tarnijaid leida, aga kuna kevadeni on aega, saame sellega hakkama,” lubas Baltic Agro ASi põlluväetiste tootejuht Mihkel Salum. Tema hinnangul väetist puudu ei jää.