Tunnustus paneb taluperemehe jätkama

Järvamaa ettevõtjate tunnustamisüritusel võitis parima talu tiitli Jändjal lihaveiseid kasvatav FIE Andrus Õunapuu Käära talust. See on 1989. aastal taluseaduse alusel asutatud Õunapuu isatalu maadel peetav talu. „Alustasin 12 hektari põllumaa ja nelja loomaga ning olen üks vähestest tol ajal asutatud taludest, mis on kõik kriisid üle elanud ja tegutseb edukalt edasi,” sõnas ta.

Ränk käsitöö sai asendatud

„Olen üksiktegija. Mind ei saa paljude samal ajal alustanud taludega võrrelda, kuid minu ambitsioon on olnud ise hakkama saada ja seda olen ma ka saanud,” märkis ta uhkusega hääles ja nentis, et maakondlik tunnustus eduka iseenda peremeheks olemise eest on talle väga väärtuslik. Olenemata sellest, et selle hind on üle 30 aastat töötamist põhimõtteliselt puhkepäevadeta.