Köögiviljakasvatajad on saagiga rahul, hinnatõus on paratamatu

Järvamaal Jõeääre talus köögivilja kasvatav Urmas Laks tõmbab aiamaal tänavuseks just otsi kokku. Suurem saak on salves. „Just võtsime porgandi üles, korjamist vajab veel vaid mõni kapsapea ja nuikapsas, ka porru, aga temaga pole kiiret,” kõneles ta. Saagi üle tal põhjust kaevata pole. Kuum suvi küll oli, kuid sibul ja küüslauk andsid lõpuks hea saagi. Ka varane kapsas oli täitsa hea. Hilise kapsa saak ja punapeedi teine külv läksid küll kuivuse nahka, kuid tomat ja kurk olid jällegi saagikad. Neid sai ise kasta ja kuumus neile sobis. Kartulikasv oli Laksil samuti tema sõnutsi kuldne keskmine. „Kasvu ajal jäi vihma väheks. Viimase vee sai 27. juulil ja hiljem olid pealsed juba kuivanud ja kastmine ei aidanud siis enam midagi.”

Ent kurta ta ei taha, sest veab kevadeni saakidega välja. Köögivilja müüb Laks ainult otse turul ja suuresti ise. Ainult see ongi, mis elus hoiab, vahendajaid saab ta endale lubada väga tagasihoidlikul määral. Mees rõõmustab, et lisaks Paide turule on nüüd mitu aastat müügivõimalus ka neljapäevastel Türi OTTidel. Rõõmustab sellegi üle, et ostja mõistab köögiviljakasvataja vajadust hinda tõsta. Kui ümberringi kõik hinnad kerkivad, ei saa temagi teisiti hakkama. „Hind on tõusnud kõikidel asjadel, sest meile ei tehta ju mingeid erandeid. Peame kõige eest samamoodi kõrgemat hinda maksma,” lausus ta.