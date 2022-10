Veetootja püüab uue tootmisliini abil eksporditurgu vallutada

Praegu käib ehitus tootmise laiendamiseks, kuu aja pärast on 28 veokitäit uusi seadmeid kohal ja tuleva aasta märtsis töötab tehas täisvõimsusel. OÜ Haage Joogid tootmisjuht Veli Lahtmets sõnas, et uus ja moodne tootmisliin annab võimaluse mahtu suurendada umbes kümme korda. „Lisaks on nüüd võimalik loodusliku mineraalvee baasil toota naturaalseid toonikuid, kvaliteetlimonaade ja funktsionaalseid jooke. See on kõik oluline, et olla esiplaanil ka eksklusiivsetel välisturgudel,” sõnas ta.