Pesakasti võib üles panna igal ajal

Ornitoloog ning linnuvaatleja.ee eestvedaja Margus Otsa sõnul on Eestis kasvanud inimeste hulk, kes teavad pesakastides pesitsevatest lindudest ja pesakastide üles panemisest. „Näiteks teatakse hästi, et Eestis on tavalisemad pesakastis pesitsevad linnud rasvatihane ja kuldnokk, aga ka meelsasti suuri pesakaste asustav kodukakk,” rääkis ta.

Pesakaste ka tellimustöödena valmistav Ots on täheldanud, et aina sagedamini pöördutakse tema poole nõu saamiseks. „Kui inimene hakkab aeda pesakasti üles panema või hoopis on mõni asula võtnud nõuks oma elanike ümbruskonda elurikkamaks muuta, soovitakse nõu pidada. See näitab, et pesitsusvõimaluste loomise ja linnurikkuse ning parema ja tervema elukeskkonna vahel olev seos on inimestele järjest rohkem teada.”