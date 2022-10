Muinasjutud õpetavad lilli märkama ja tundma

Loodusajakirjanik ja kirjanik Kristel Vilbaste on lillemuinasjutte seni jaganud või tutvustanud oma koolitustel ja alatihti küsitakse talt, kust neid lugeda saaks. „Ei saagi kuskilt,” on tal seni tulnud vastata. „See on käsikiri, mis mul kõige kauem on arvutis seisnud. Ja see on ka üks mu lemmikteemasid,” lisas ta.