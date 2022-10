Kas tuules jagub Eesti jaoks piisavalt energiat?

Tuuleolud Eesti sisemaal, rannikul ja avamerel on väga erinevad ja energeetika jaoks on need erinevused kriitilise tähtsusega. Sisemaal on nõrgemad tuuled ainult pool häda, sest meie maastikus on vähe suuri tasaseid ja lagedaid välju. Enamasti on ikka metsatukk või künkad lähedal ja nende tekitatud keerised ohustavad tuulikut, nii et see tuleb tugevama tuulega seisma panna. On olemas väiksemad vertikaalteljega tuulikud, mis on töökindlamad ja „püüavad” ka nõrgemaid tuuli, aga need on palju vähem efektiivsed, seega praeguste hindade juures veel paigaldada ei tasu.

Tuuleenergia ressursiandmed näitavad, et kui piirangud tänapäevaste lennuradarite soetamise järel kaotatakse, saab Eesti rannikule paigaldada 1,15 gigavati (GW) võimsuses tuulikuid. Praeguseks on paigaldatud vaid umbes 0,3 GW. Seevastu tuulikute jaoks sobivate madalmere alade potentsiaal on tervelt 7 GW Eesti vetes. Läti potentsiaal on huvitaval kombel veidi üle kahe korra suurem, kuigi rannajoon märksa lühem: Liivi laht on päris suur ja madal ning Läti merealad on avatumad.

Seega on ilmne, et Eesti energeetika tulevik on merel, kus on kättesaadavat tuulevõimsust üle kolme korra rohkem, kui põlevkivielektrijaamad praegu anda suudaksid. Aastane elektrienergia toodang oleks 24 teravatt-tundi ehk umbes kolm korda nii palju, kui Eesti praegu vajab. Aga kuidas on varustuskindlusega?