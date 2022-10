Ebaküdoonia asendab äädikat

Mahla eraldavad ebaküdooniad halvasti, paremat eraldumist suurendab viljade eelnev kuumtöötlus. Happerikas mahl on väga hea lisand happevaesematele, kuid tervislikele mahladele (pampel, lodjapuu, must leeder ja must aroonia). Värske ebaküdooniamahl on ka hea äädik- ja sidrunhappe asendaja.