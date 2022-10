Ebaküdoonia on lätlaste lemmik

Kõige rikkalikuma ebaküdooniatoodete valikuga oli laadal Lāsma Kiļupe linna lähedalt Zarupi talust. Looduse Ombnibussi reisiseltskonnaga käisime pärast laata seal külas. Lāsma Kiļupe kinnitas, et Lätis kestab ebaküdooniabuum. Kasvatajaid tuleb üha juurde, enamik teeb ise tooteid. On ka viljade kokkuostjaid. Ebaküdoonia kasvupinda on Lätis üle 600 hektari.

Lāsma Kiļupe pere kolis linnast maale, et oleks ruumi lapsi kasvatada. Ebaküdooniatega alustati 2015. aastal väikeste kulutustega. Taimed kasvatati ise ‘Cido’ jt sortide seemneist. Nüüd on ebaküdooniat talus 8 ha, rabarbereid 2 ha, pisut on kõrvitsaid.