Tartu lapsed tegelevad mahepõllundusega

Et porgandiseeme väikeste näppude vahelt peenras korraga ühte kohta ei maanduks, segatakse see eelnevalt kohvipuruga. Kasutatud ja kuivatatud kohvipuru aitab oma lõhnaga porgandikärbest eemale tõrjuda – nii saab kindlam olla, et sügisesed juurikad on väikese vaevata kahjustamata. Sellise loodussäästliku taimekaitse teadmise on ka mitmed klassiõpetajad mahekeskusest kaasa võtnud. Sel kevadel pisteti mulda ka mõned porgandijuurikad, et lastele näidata, kuidas porgand seemet kasvatab. Nii saab lastele terve taime elutsükli lahti seletada.