Kollase hinnasildiga toodete müük kasvab

Kui aasta esimene pool tõi veise- ja linnu­liha vähese pakkumise ja meeletu hinnakasvu, siis nüüd kasvab kiirelt ka sealiha hind, rääkis Atria Eesti ASi juhatuse liige Meelis Laande. „Kui võrrelda hindu aastatagusega, siis kodumaine veiseliha hind on sisuliselt topelt,” nimetas ta. „Kohaliku sealiha hind on kasvanud aastaga 37%. Palju jälgitakse ka Saksa hinda, mis on eelmise aasta oktoobriga võrreldes tõusnud 67%. Samas ei ole lihatoodete keskmine hinnatõus absoluutselt korre­latsioonis toorainete hinnatõusuga. Miks nii? Lihatööstuste vahel käib tihe rebimine oma koha pärast turul. Kõike seda tehakse paraku ettevõtte kasumi arvelt.”