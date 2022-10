OMA märk toob nahatooted taas au sisse

2020. aastal toimus Viljandi kultuuriakadeemias pärandtehnoloogia konverents „Oma nahk”, kus tekkis idee luua ühine oma nahabränd. „Mõte on õhus olnud pikka aega, aga tänu nahale, mida häbiväärselt vähe kasutatakse, sai selgeks, et peame midagi ette võtma,” meenutas Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juhatuse esimees Liina Veskimägi-Iliste.

Märki OMA hakkab välja andma Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit ja see on mõeldud Eesti loodusest eetiliselt kogutud ja töödeldud materjalile ning sellest valmistatud tootele kandub üle õigus seda märki kasutada. Veskimägi-Iliste avaldas lootust, et uue aasta alguseks saab märk vormilt ja sisult valmis.

Märk annab kindluse

Liina Veskimägi-Iliste ütles, et lisaks märgile ja statuudile on vaja luua avalik andmebaas, kust leiab info, kuidas mõni lamba- või rebasenahk on käsitööliseni jõudnud. See võtab veel veidi aega.