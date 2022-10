Riisuda või mitte?

Kindlasti tasub lehed ära pühkida teedelt, kus need jalgealuse muidu libedaks teeksid. Kui tahate, et kodu ümber ilus roheline muruplats laiuks, siis selleltki tuleb lehed sügisel kokku riisuda, et valgus rohulibledeni pääseks.

Samas ei tasu riisumisega hoogu sattuda ja vahel on silmale varjatumas kohas hea lehed maha jätta. Nii saavad need osaks looduse loomulikust protsessist ja lagunedes annavad uutele taimedele jõudu kasvada. Lehtede all on putukatel hea pelgupaik.