Koduveini tegemine on muutunud eriti lihtsaks ja lollikindlaks

Veinivilla juhataja, veinimeister ja raamatu „Koduveini aabits” autor Tiina Kuuler ütleb, et õunavein on üks levinumaid koduveine mitte ainult Eestis, vaid üle maailma, seda eelkõige tänu tegemise lihtsusele ja õunte kergele kättesaadavusele. „Iga õunaveinimeistri esimene põletav küsimus on, kus saab ubinad mahlaks pressida, kuid hea uudis on see, et veiniteoks ei olegi tegelikult pressida vaja, võib kasutada ka viilutatud õunu,” rääkis ta.