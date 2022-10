Köögiviljad passivad suurepäraselt küpsetistesse

Mina olen suur köögiviljadega küpsetiste austaja. Mahlasele porgandikoogile või tummisele peediga šokolaadikeeksile on mul tunduvalt raskem „ei” öelda kui mõnele vahukooretordile. Minu jaoks on kaks põhjust, miks pidevalt otsida võimalusi lisada kasulikke vilju maiustele.

Esiteks teevad köögiviljad küpsetise mahlasemaks, andes juurde niiskust. Mahlasemad koogid sulavad suus, samuti on rasvainet vaja vähem lisada. Mahlasus sõltub muidugi paljudel viljadel värskusest – reeglina noored äsja korjatud juurviljad (näiteks porgandid ja peedid) on hulga veerikkamad kui seisma jäänud viljad, mis paratamatult muutuvad kuivemaks.

Kuidas kasutada?

Noored ja värskelt korjatud juurviljad, näiteks porgand, pastinaak, kartul, bataat ja peet, võib jätta koorimata ja vaid harjaga puhtaks hõõruda, sest nende koor on õrnem. Üks tingimus on aga viljade koorimata jätmisel veel – need võiksid olla mahedalt kasvatatud. Kuigi koore all on reeglina suurem osa kasulikke aineid, kogunevad sinna ka väetiste, taimekaitsevahendite ja muu nn keemia jäägid, mille söömist on targem vältida.