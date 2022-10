Kevad on aiapidaja jaoks uuestisünni aeg, mil värskete ideede ja põnevate taimedega antakse aiale mitmekülgsem välimus. Istutamise osas ei tasu aga alahinnata ka sügist, sest juba vanarahvas on julgustavalt öelnud, et istutada võib nii kaua, kuni labidas mulda läheb. Vähem tähtis ei ole ka asjaolu, et just sügisel on aianduskeskustes ja puukoolides soodusmüügid ning vanarahvas teadis ka seda, et mis täna tehtud, see homme (loe: kevadel) hooletu.