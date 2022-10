Universaalelektri hind võib muutuda iga kuu, nii langeda kui tõusta

Elektrimüüjad tegid universaalteenusele üleminekupakkumise neile klientidele, kel eelmise kuu hind oli universaalteenusega võrreldes kallim. Eesti Energia Eesti turu juht Dajana Tiitsaar rääkis, et neilt sai universaalteenuse pakkumise ligi 40 000 fikseeritud paketis klienti. „See tähendab, et ülejäänud ligi 200 000 on praegu soodsama hinnaga fikseeritud paketis. Osa kliente on oma elektrihinna pikaajaliselt fikseerinud tänase universaalteenuse lõpphinnaga sarnase hinnaga. Kuna universaalteenuse hind võib pikas perspektiivis siiski mõnevõrra muutuda, on nemad otsustanud jääda oma pika­ajalisele paketile truuks,” seletas ta.

Alati saab muuta

Need universaalteenusest soodsama hinnaga paketid on tähtajalised ning võivad lõppeda nii sel, järgmisel, ülejärgmisel aastal või veelgi hiljem ja siis peab inimene otsustama, kuidas edasi. Universaalteenusega saab liituda igal kuul kuni 2026. aasta märtsini. Lisaks on võimalik universaalteenuselt alati tasuta lahkuda.

Samas need fikseeritud paketis kliendid, kes otsustavad oma praegusest paketist loobuda, hiljem, kui näiteks universaalhind tõuseb, vana hinna juurde tagasi minna ei saa. Siis peab valima uue paketi uute tingimustega.

„Osa börsipaketil kliente on seisukohal, et nad suudavad oma tarbimist siiski piisavalt hästi juhtida, et börsihindadest võita,” lisas Tiitsaar. „Oluline on siiski märkida, et enamikule börsiklientidele toob universaalteenus varasemate kuudega võrreldes siiski soodsamad arved. Võrdluseks, augusti börsihind oli 44,24 s/kWh ja septembri börsihind 28,22 s/kWh.”