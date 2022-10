Erametsaliit: saime Euroopast kinnituse, et metsauuendamise toetamine peab jätkuma

Eesti Erametsaliidu tegevjuhi Jaanus Auna sõnul on tegu olulise sõnumiga, et metsa uuendamise toetamine peab jätkuma. „Kui riigikontroll leidis kevadel oma keskkonnaeesmärkidega vastus olevate majandusmeetmete ülevaates, et riigi poolt makstav metsa uuendamise toetus on keskkonnaeesmärkidega vastuolus, siis Euroopa Komisjon annab meile selge suunise, et metsade raiejärgne uuendamine peab olema prioriteet ning on üks lahendustest kliimaeesmärkidega võitlemisel,“ kommenteeris Aun.