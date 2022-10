Pakri lahte asustati 5400 siiakala

”Siia arvukus on vähenenud kõikjal Eestis ja populatsioonide tugevdamiseks tuleb neid juurde asustada. Tänavu alustasime esimest korda merisiia asustamisega ning 3200 esimest vastset lasime kevadel just nimelt Pakri lahte. Eile lahte asustatud ühesuvised siia noorkalad kaalusid keskmiselt 60 grammi ning nende sugukalad on püütud siitsamast Pakri lahest,” selgitab RMK Põlula kalakasvatuskeskuse juhataja Kunnar Klaas.

Pakri lahte asustatud siigade kasvatamiseks vajalikud sugukalad püüdsid kohalikud kalamehed, kellega keskus on sõlminud leppe ka algavaks hooajaks. ”Merisiia varu taastamine Pakri lahe piirkonnas on võimalik vaid tänu kohalikele kaluritele – alustades sugukalade püüdmisest kuni asustatud siigadel silma peal hoidmiseni välja.”

Lääne-Harju valla kohalikud kalamehed Lauri Roosilill ja Hendrik Kangro rääkisid, et siinsete siiakalade suurim vaenlane on hüljes. Samuti rõõmustasid mehed, et RMK Põlula kalakasvatuskeskus oma esimesed ettekasvatatud merisiiad just Pakri lahte lasi, sest see annab põhjust 3-5 aasta pärast oodata paremat siiasaaki.

”Lääne-Harju vald on ca 100 kilomeetri ulatuses ääristatud merega, samuti on meil järvi ja jõgesid – tohutu potentsiaal kalastamiseks. Kalade seisund on liigiti erinev, kuid kus vähegi saab, siis inimese abi selle parandamisel on igati tervitatav – olgu selleks kalade asustamine, rändetõkete eemaldamine või muu sarnane tegevus,” ütleb Lääne-Harju volikogu esimees Külli Tammur.

Eile asustatud siigade tarvis püüti eelmisel sügisel sugukalad, üle talve inkubeeriti marja ja terve suve kasvatati noorkalu. Eile toodigi spetsiaalselt nooralade transpordiks mõeldud autode ja haagistega kalad keskusest Pakri lahe äärde.

RMK Põlula kalakasvatuskeskus on tänavu asustanud rohkem kui 377 000 siiavastset ja 40 tuhat ühesuvist siia noorkala, sest siiavarud Eesti vetes vajavad hädasti suurendamist. Sel aastal asustati keskusest esimest korda merisiiga – kevadel 3200 siia vastset ja eile 5400 siia ühesuvist noorkala Pakri lahte.