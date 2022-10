Looduskalender ⟩ Varasemate aastate põhjal võiks esimest lund oodata uuel nädalal

Millal tuleb esimene lumi?

Esimese lume ennustamise aeg on käes. Kui paljud arvavad, et see tuleb meil tavaliselt novembris, siis enamasti siiski oktoobris. Tõepoolest, vanarahvas on üleskirjutanud, et mart matab, aga see mardipäevane lumme maetud ilm on nädala pikkune.