Linnugripi uus hooaeg on alanud: viirusega on nakatutunud juba tuhanded linnud

Hetkel ringleb Euroopas viiruse tüvi H5N1. Saksamaal oli seni teada antud neljast taudipuhangust, mis on tabanud ligi 10 000 lindu. Hollandis oli samuti neli taudipuhangut, neist suurim puhang oli 100 825 kodulinnuga farmis ning kokku on seal nakatunud linde ligi 150 000. Taudipuhangust on teataud ka Prantsusmaa ja Belgia.