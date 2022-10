Katkist väikeelektroonikat saab mugavalt tagastada kodupoodi

Ka Eesti inimesed on usinad elektroonika tarbijad, kuid kipuvad kasutuna seisvaid seadmeid koju koguma. Kui väärtuslikum elektroonika ootab uut kasutamist, siis katkised juhtmed, kõrvaklapid, veekeetjad ja lambid visatakse kergekäeliselt olmeprügi hulka. Sealt jõuavad need aga prügimäele või põletusahju.

„Kõik elektroonikaseadmed sisaldavad nii väärtuslikke kui ka ohtlikke aineid, mida ühest küljest saaks ringlusse võtta, et nendest uusi asju toota, aga teisalt on need tavaprügi hulka visates suureks ohuks meile kõigile, inimestele ja loodusele,“ selgitas keskkonnaminister Madis Kallas.