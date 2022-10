Rannakalurid tegid piirangute vastu häält

„Valitsuse määrusega kehtestatud püügivõimaluste jaotus on iga-aastane rutiinne tegevus, kus antakse püügivõimalused, milles oleme varem kokku leppinud. Tõsi ta on, et neid ei ole eriti muudetud, välja arvatud rivimõrrad, mis on suunitletud angerja populatsiooni kaitsmiseks,” rääkis Pärnu lahe äärse Liu küla kutseline kalur, Liivi Lahe Kalanduskogu juhatuse liige Arne Taggo.