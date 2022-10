Muutus kaamelite toidulaual vähendas vilja eksporti

Põllumeeste ühistu Kevili saakide müügijuhi Janno Toometi sõnutsi on põllumeestel tänavu olnud hea saagiaasta. Mitte just rekordsaakidega ja piirkonniti erinev, Lõuna-Eestis parem kui Põhja-Eestis, kuid kokkuvõttes etem kui eelmine aasta. Nii tõdes Toomet, et põllumeestel on põhjust rahul olla, sest turul vilja eest pakutav hind kosub. „Kui koristuse ajal tulidki hinnad natuke allapoole, siis praegu on märgata tõusu,” märkis ta.