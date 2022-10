Sügis peatas maamajade hinnatõusu

Kurtmist, et maamaju otsitakse kui tikutulega, aga miskit mõistlikku pole saada, kuuleb Kinnisvaraekspert Pärnu maakler Kersti Meister oma töös tihtipeale. „Tegelikkuses tähendab see, et heas asukohas ja seisukorras maamaju on väga vähe saada,” sõnas ta. „Veel kaks aastat tagasi sai maakonnas remonti vajava maamaja 35 000 kuni 60 000 euro vahel, praegu on selliste elamute hinnad kerkinud 100 000 euroni.”