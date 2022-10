Parim metsamajandaja: mul on palju sellist metsa, mida ma ei kavatse kunagi raiuda

Need üraskite hävitatud saja-aastased puud võttis Andrus Niit maha eelmisel aastal ja tõenäoliselt saavad need väärika koha mõne hoone seinas.

Tänavu parimaks metsamajandajaks valitud Andrus Niit ütleb, et riiklikul tasandil on metsa majandamisel puudu pikast vaatest. Sel alal ilma plaanita rapsides on lihtne teha kulukaid vigu, kinnitab Niit.