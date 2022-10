Kolotsi kitsetalu võttis karja maatõugu lehmad

Kuigi Kolotsi on tuntud oma kitsekarja poolest, on lehmapiimast juustu tehtud juba aastaid. Praegu tuleb piim Kõrgemäe mahetalust. „Nüüd paneme juurde oma lehmade piima, aga seda on veel vähe, katab umbes poole vajadusest,” lausus Kolotsi peremees Mart Leibur. Maakari annab piima vähem, aga piim sobib juustu tootmiseks paremini. Sellest piimast saab viiendiku võrra rohkem juustu. „See ongi ideaalne piim juustu tegemiseks,” kinnitas Mart. Praegu on karjas kolm lehma, järgmisel aastal on plaan mõni loom juurde võtta.

Lisaks on lootus, et lehmade rikkalik toidulaud rikastab piima maitset. „Nad käivad vabalt väljas ja karjatamishooajal söövad kõike, mida karjamaal on: heina ja võrseid, veekogudest ka veetaimi,” rääkis Mart.

Perenaine Merle Leibur on jälginud, kuidas kujuneb kitsepiima maitse selle järgi, mida loomad söövad. Nüüd jälgitakse sama lehmade peal. Maakarja tõugu lehmad valiti teadlikult. Samuti on maakari ohustatud tõug ja seetõttu on nende kasvatamine tänuväärne.

Eesti lehmad annavad palju piima