Mesinduskongress toob Eestisse oma ala tipptegijad

Eesti Maaülikooli taimetervise õppetooli teaduri Risto Raimetsa sõnul on kongressi Eestisse jõudmine Eesti Maaülikoolile ja meie mesindus­sektorile suur asi. „Meil on palju tublisid sportlasi, oleme IT-vallas esirinnas. Väike Eesti on nüüd ka selles osas maailmakaardil,” sõnas ta.

Mesilastega tegelevate teadlaste Euroopa ühing, European Association for Bee Research (EurBee) loodi 2002. aastal. „Algselt koondas ta teadlasi, kes tegelevad mee­mesilaste uurimisega, aga nüüd tegeleme ka looduslike mesilaste, tolmeldamise ja ökoloogia teemadega,” tutvustas ta. Samuti on hakatud kaasama teadlasi väljastpoolt Euroopat ja ettekannetega on kongressil esinenud Ameerika ja Austraalia tippteadlased.

2004. aastast on iga kahe aasta järel korraldatud oma ala tipptegijaid koondav kongress, kus valitakse ühingule uus president, kelle üks ülesanne on järgmise suurkogu korraldamine. Eestile langeb see au 2024. aastal. „Kuna see on nii suur üritus ja kümnes ehk juubelikongress, siis töö algas kohe pärast konverentsi.” Esinemise osas on jah-sõna öelnud kaks Ameerika tippteadlast.