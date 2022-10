Sibul aitab armsamat valida

Mõistagi on sibulakoored andekad abilised, kui ülestõusmispühadel mune värvite.

Nõelasibul hoiab kodus rahu

Vana kombena riputavad kreeklased uusaastaööks uksele sibula. Ilmselt ei mäleta enam keegi, kust see tava pärit on, ühe selgitusena on pakutud, et sibul sümboliseerib uuestisündi – kui mõelda sibula rohketele kihtidele, siis miks mitte –, ja nõnda ei kao majast elu.

Kui juhtute armastama kaht inimest ega suuda otsusele jõuda, kumba valida, peaksite lõikama nende nimed kahesse sibulamugulasse, jätma need mõnesse sooja kohta ja ootama. Esimesena võrseid ajavasse sibulasse lõigutud nime kandev inimene on see, kelle valima peaksite.

Siin-seal hoidutakse ka sibulakoori põrandale pillamast, sest arvatakse, et nii viskad ära oma õnne, ja kurje vaime ei laskvat majja akende vahele pistetud nõelu täis torgatud sibul.

Kuulsa Prantsuse sibulasupi retsepti looja olla Prantsuse kuningas Louis XV. Räägitakse, et kord olnud tal käeulatuses vaid sibulad, või ja šampanja ning neist valmistanudki ta supi, millest on saanud üks prantslaste lemmikroogi ja see on muutunud ka traditsiooniliseks pulmatoiduks.