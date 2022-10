Taliküüslauk pange maha enne külmade tulekut

Koristatakse tavaliselt augustis kuiva ilmaga, kui lehed on kolletunud. Küüslauk tuleb aiahargi abil mullast välja kaevata, sest taimed on tugevalt mullas ja pealsetest tõmbamisega kätte ei saa. Kuivatage esialgu päikese käes ja hiljem varjulises kohas ikka koos pealsetega. Kui küüslaugud on kuivanud, lõigake pealsed nii, et jääks mõnesentimeetrine varretüügas.