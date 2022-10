Põllumehed kogunevad lõikusaja lõpul Tartusse aastanäitusele

„Selleks, et meie inimestel oleks toit laual, tuleb hoida meie sektor elujõulisena ning arenemisvõimelisena. Töötame maaeluministeeriumis selle nimel igapäevaselt ning teame, et seda teevad ka meie kohalikud tootjad ja tarbijad,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „Ainult nii saamegi kindlad olla, et meie tootjad on konkurentsivõimelised ja jätkusuutlikud ning tagame, et suudame tulevikus toota vähemalt nii palju toitu, et see kõigi toidulaua kataks,“ kinnitas ta.