Eesti viin noppis rahvusvahelisel konkursil unikaalse tunnustuse

Anora Estonia tegevjuhi Imre Avalo sõnul annab pimetestimise põhjal Saaremaa Vodkale omistatud kuldne medal taas kinnitust, et mullu 25. sünnipäeva tähistanud legendaarne jook on nii maitselt kui kvaliteedilt maailmatasemel toode.

“Kõrgekvaliteedilise viina valmistamise juures on võtmekohaks ülimalt puhas piiritus ja range kvaliteedikontroll, millele Anoras suurt tähelepanu pöörame. Oleme uhked, et meie pingutused on saanud tunnustuse ja et meil õnnestus sedavõrd konkurentsitihedas kategoorias kuldmedal esmakordselt Eestisse tuua,” märkis Avalo.