VÄLISMAALT ⟩ Ohustatud Saimaa hüljestel sündis rekordarv poegi

ELY-keskuste võrgustiku aruande kohaselt on Saimaa viigerhüljeste populatsiooni kaitsmiseks tehtud sammud täitnud oma eesmärki, vahendab Yle.fi . Uuringu järgi sündis 2021. aastal 90 uut hülgepoega, mis oli sel hetkel rekord, ning tänavu läks ilmselt veelgi paremini, sest hinnanguliselt sündis 92 viigerhülgepoega.

Amet märkis, et sellele on kaasa aidanud karmimad piirangud võrgupüügile Saimaa järvepiirkonnas.

Nimelt suri aastatel 2012–2017 igal aastal kalavõrkudes keskmiselt seitse viigerhüljest, samas kui praeguseks on teatatud vaid kahest sarnasest hukkumisest.

Aruandes lisati, et Saimaa viigerhüljeste populatsioon suurenes aastatel 2015–2020 igal aastal keskmiselt 5,6 protsenti.

Saimaa hüljeste toimetamist kantakse igal aastal üle ka veebi teel. Nendel ülekannetel on olnud miljoneid vaatamisi ja need on aidanud tuua tähelepanu väga ohustatud liigi käekäigule.