Looduskalender ⟩ Pikk ja kuiv sügis maalis looduse punaseks

LASTELE: Tõrusõdalased

Isegi kauge sõda jõuab lastemängudesse, siin üks, mis sündis 50 aastat tagasi „külma sõja ajal“. „Kahe võistkonna mängijad kogusid puu alt tammetõrusid. Iga tammetõru tähendas üht sõdalast. Kordamööda panid võistkonnad välja kuni 10 tõru, liitlased panid koos. Kuni üks pool mingi hetk otsustas, et ei pane. Siis viskasime täringut. Kumma poole täringusilmade ja tõruhulga number teisest üle oli, see oli võitja. Vastane pidi kõrvale panema niipalju tõrusid kuipalju võitja veeretas. Sõda käis siis niikaua, kuni tõrud ühel otsas või kuidas viitsimist oli. Mis mulle aga siiani meeldib, on see, et käisime ja matsime oma "langenud sõdalased" igale poole maha. Laenasime tammelt lõbustuseks tema tõrusid ja pärast panime mulda, et kasvaksid uued sõdalased langenute asemele.“