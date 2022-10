Nukker seis: Koolidele vajalik mahejuurvili tuleb Eestisse sisse tuua

Rimi Eesti Food AS mahetoodete tootejuht Brita Siimon ütles, et oma klientide ostukäitumist jälgides on näha, et mahetoodet valib teadlikum tarbija ja üsna sageli, mitte küll alati, on mahetoote tarbijal ka suurem sissetulek. „Siin võib olla seos, et kuna mahetoode on kallim, siis seda ostab enim suurema sissetulekuga inimene ja teised tarbijagrupid on sunnitud mahetoodetest loobuma,“ tõdes Siimon.

„Kuigi varasemalt oli mahetrend aasta-aastalt tõusuteel, siis sügisest alates näitab tarbimise kõver languse tendentsi. Praegusel hetkel on kõikide toiduainete hinnad löögi all ja ka mahetoidu hinnad, mis muidu loomult on tavatoodetest kõrgemad, on veelgi tõusnud. See kõik on ka tarbijale märgata ja kajastub nende ostuvalikutes,“ rääkis Siimon.

Mahetootjate keeruline olukord on poodidele teada ja Siimon avaldas arvamust, et senikaua, kui toode on veel kasumlik ei taha poed kergekäeliselt mahetoodetest loobuda, isegi kui kaubagruppide mahud selles segmendis kukuvad.