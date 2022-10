Põllumehed on julgeoleku nurgakivi

Nii mõtiskles kooli direktor Arnold Pastak konverentsi „Põllumees kui tippjuht” ettekannete vahel. Suur osa konverentsist oligi sel korral pühendatud julgeolekule.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on Eesti isevarustatust arvestades meie toidujulgeolek tagatud. „Ma ei pea silmas seda, kas eelistame rohkem sea- või veiseliha või köögivilja ja kanaliha, vaid seda, kust me vajadusel oma energia kätte saame, et inimene oma igapäevaelu saaks elada,” täpsustas ta. Näiteks kala, piima ja teravilja toodab Eesti rohkem, kui ise tarbib, arenguruumi on aga näiteks köögivilja ja kanamunade osas.

„Juba Covid näitas, et väiksemgi võbelus meie logistikaahelas tekitab probleeme,” ütles minister. Riskihindamine on tema sõnul viimaste aastatega kardinaalselt muutunud. Nii ongi Maaeluministeerium näidanud üles initsiatiivi, et riigil oleks taas ühe kuu täisvaru ja kuue kuu inimtoiduks vajaliku vilja varu, samuti on väljatöötamisel elutähtsate teenuste valmisolekut puudutav seadus, kus oluline osa on toidujulgeolekul.

„Rahulikult kulgemise aeg on möödas – õigemini pole seda olnudki,” ütles Sadala Agro juhatuse liige Ahti Kalde, kellele anti konverentsil üle põllumajandussektori tippjuhi tiitel. Järjekorras kümnes seda tiitlit kandev põllumajandusjuht toodab Jõgevamaal teravilja ja seemnevilja ning kasvatab piimakarja.

Põllumajandusvaldkonnas ei ole tema sõnul võimalik kogeda igavust, olukordade ja lahenduste sarnasust. „Kiiresti muutuvas keskkonnas tuleb järjest enam tegelda taktikaliste tegevustega, et strateegilistest sihtidest mitte kõrvale kalduda,” lisas ta.