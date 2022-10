Raiejäätmed ja võsa lähevad järjest enam hinda

Ühinenud Metsaomanike konsulent Kadri-Aija Viik möönab, et energia- ja hakkpuit on kuum teema. Nõudluse suurenemise põhjusi on mitu: Ukraina sõda, sanktsioonid Venemaale ja Valgevenele, kõrgenenud gaasi- ja elektrihind, soov kasutada rohkem küttepuitu, aga ka metsaomanikele seatud piirangud, näiteks täiendav linnurahu, piiranguvööndis kehtestatud raiekeeld, kaitsealade suurendamine.