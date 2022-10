Kütteturg on tasakaalust väljas, pellet pole erand

Tootjad otsivad lahendusi

Nelja pelletitehast omava ja oma toodangut A-Pelleti kaubamärgi all turustava osaühingu Warmeston tegevjuht Mait Kaup ütles, et nemad suudavad praegu oma e-poe kaudu tehtud või edasimüüjate tellimused täita ühe-kahe nädala jooksul, kuid laias plaanis on puidutööstuse jääkide maht tõepoolest langenud. Ja kui jääke on vähe, saab nende eest rohkem raha küsida.

Peamiselt on aga turu tasakaalust välja löönud see, et Venemaal, Valgevenes ja Ukrainas toodeti varem 3,5 kuni 4 miljonit tonni pelletit aastas, aga Vene ja Valgevene on sanktsioonide all ning Ukraina osakaal samuti paratamatult kahanenud. Seepärast tulebki 10 protsenti Euroopa iga-aastasest vajadusest rahuldada kuidagi teisiti ja tegelikult on nõudlus kasvanud enamgi, sest pelletiga kütmine on gaasiga kütmisest mitu korda soodsam. „Nii et pakkumine on vähenenud, aga nõudlus tõusnud,” kirjeldas Kaup. Kuigi pelleti hind on kasvanud umbes kolm korda, on gaas kallinenud kümme korda.