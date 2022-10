Parim Eesti sporthobune kasvab Pärnumaal

Kuigi Liinu Vaan on ka ise ratsutaja, võistles Chanelliga Saku Suurhallis Paul Argus. Kahe väikese lapse emana on naine pigem keskendunud hobuste aretusele ja teab, et hobust näitab parimal moel ikka Eesti parim ratsutaja. Seekord sai selleks õnneliku juhuse tahtel Paul Argus.

„Paul Argus tuli meie talli ühe teise hobuse järele, jutu käigus pakkusin talle võimalust minna Horse Showle võistlema Chanelliga, ta proovis ja pärast kümneminutilist ratsutamist sõnas, et teeme ära,” lausus ta. Nii ei lootnud ta omanikuna suurvõistluselt muud, kui puhast sõitu. „Ei julgenud arvatagi, et vähe koos harjutanud võistluspaaril tuleb koostöö sedavõrd hästi välja, et läbitakse rada ühtegi takistust maha ajamata ja nii kiiresti, et ükski Chanellist vanem hobune kiiremini ei suutnud,” selgitas naine.