Metsloomad meelitab linna kerge kõhutäis

Meile küll tundub, et mida aasta edasi, seda enam metsloomi linna tuleb, tegelikult on pisikesed ja suured metsloomad kogu aeg linnas käinud, tõdes zooloog Aleksei Turovski. Lihtsalt nüüd on salvestusvahendeid nii palju, et muidu ööpimeduses salaja toimetanud loomad jäävad pildile ja infot jagatakse massidesse.