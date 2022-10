Leesikas ravib hästi põiepõletikku

Just praegu on õige aeg leesikalehti varuda.

Saabunud on külmad ja jahedad ilmad ning paljud on hädas põie- ja neerupõletikuga. Selle vastu aitab hästi leesikalehtede ja -võrsete tee, mis on vana ja hästi toimiv ravim. Just nüüd on õige aeg koguda leesikalehti.