Kõrrelised on sügisese aia pärlid

Enamik artiklis nimetatud kõrrelistest vajab päikeselist kasvukohta, et edukalt kasvada ja õitseda.

Käes on sügis ja esimesed öökülmad on peenardest juba üle käinud. Külmade süvenedes muutuvad ilupeenardes püsikute pealsed järgemööda mustaks ja näotuks. Kui on aga soov peenardes ka sügisel ja talvel struktuuri ja heledaid toone näha, lisa kujundusse rohkem kõrrelisi.