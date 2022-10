Hapendamine on lihtne, vajab vaid pealehakkamist

Kääritamine on olnud sajandeid peamine toidusäilitamise viis enne külmkappe ja konserve. Hapukapsas ja hapukurk on tänapäevani populaarsed. Vähemal määral ka haputomat. Hapendatud jookidest on tuntumad hapupiim ja keefir. Hapendamine säilitab toitu tänu sellele, et kääritavad organismid ei lase teistel toitu riknema panevatel bakteridel kasvada.