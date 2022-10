Toidutööstused peaministrile: praegune olukord on ebaõiglane

Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul andis valitsusjuht mõista, et energiale piirhinna kehtestamine on väga kulukas ja hetkel puudub valmidus seda teed minna.

„Mõistame, et valitsusel on raske kõikidele ettevõtete vajadustele vastu tulla, kuid siinkohal on tegu toidutootjatega, kes katavad meie toidulaua. Inimene vajab toitu igapäevaselt, seetõttu on toiduga varustatus ülioluline teema, mida ei saa eirata,“ toonitas Potisepp.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar tõi välja asjaolu, et tänases Eestis tagavad suures osas toidulaua jätkuva varustatuse siiski suured ja keskmised toidutööstuse ettevõtted. „Paraku on toetusmeetmetest ja energiahindade fikseeritud hindadest välja jäetud just need, kelle panus meie igapäevase toidu tagamisel on kriitilise tähtsusega,“ rõhutas Lindsaar. „Nii oleme jätnud selles väga keerulises majandusolukorras ettevõtjad ilma toeta ja see võib meile valusalt kätte maksta, kui talve hakul hakkavad ettevõtted oma tootmismahtusid vähendama või uksi sulgema, toiduainete hinnatõusust rääkimata“.