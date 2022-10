Eesti lillemuinasjutud jõudsid kaante vahele

Raamatus on 34 muinaslugu, mis on illustreeritud Epp Margna joonistustega. Raamat sobib lugemiseks lastele, aga ka täiskasvanule tuletamaks meelde tuttavaid taimi. Toimib ka hästi lihtsamate taimede määrajana, aidates pildil nähtud lilli meelde jätta nende lugudega.

“Need lood ei juhtunud seitsme maa ja mere taga, vaid ikka meie kaunil Eestimaal. Mõned leidsin oma vanaisa ja vanaema raamatutest või vihikutest, teised jälle ilusatest luuletustest, kolmandad aga tulid minu juurde koos lillenimega, mille sisse vanarahvas oli peitnud tema saamise loo. Lilled on ilusad ja lilled on head. Nad on loodud inimesi aitama, kuigi me vahel seda ei taipa. Aga kui paneme lillekese südamesse oma nina ja nuusutame maailma kõige erilisemat lõhna, hakkab ta meile vestma. Rääkima lugusid oma kaunist kleidist või lustakatest pillilugudest või hingematvast armastusest,” kirjeldab Vilbaste oma raamatut.