Põllumehed kogunevad aastanäitusele

KEVILI nõukogu kauaaegne liige Jaak Läänemets ütles, et EPA messi algusaastal oli ta väga skeptiline messi suhtes, kuna Maamess juba oli, et ta mõtles, et milleks on vaja uut kõrvale. „Nüüd olen ma aru saanud, et EPA messi on vägagi vaja. Juba messi ajastus on igati hea, äsja on lõppenud kiired koristustööd, kõik teemad on värskelt meeles ja pikk talv mõtete klaarimiseks on ees,“ tunnistas Läänemets. „Ka on meelivad mulle telegrammi stiilis lühikesed seminarid, nad annavad mõtlemisainet - need on just ideekorje jaoks parima formaat. Saad erinevaid mõtteid koguda ja sügavama huvi korral ennast talvel täiendada,“ lisas ta.