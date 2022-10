Looduskalender ⟩ Kõige värviküllasem aeg on ukse ees

Punased ja mustad marjatäpid

Torn, mis on maarjamaalase jaoks päris kõrge, tegelikult ainult kümme Eiffeli torni ülestikku, on ülesronimiseks küll üsna raske ja foobikutele keeruline, aga avanev vaatepilt tasub end ära. Eelmisel nädalavahetusel veel rohekarva mäed ja orud, mis täkitud mõnede punaste vahtratega ja sinisiniste järvekestega, on tõesti lummav. Käige seal kindlasti ära.

Fariinilõhnaline sügis

Aga trepist koos tütar Aotähega üles ronides hakkasime äkki ninaga õhku vedama ja siis suurte sõõmudega sisse hingama. See oli Sügise lõhn. Ao ütles mulle, et see meenutab mingit magustoitu ja pikema arutelu lõpuks leidsime ka vastuse – fariinsuhkrut! Seda magustoidulõhnalist loodust jätkub nüüd ehk natuke pikemaks ajaks, aga tormituulte tulekuurinat kuulates tundub, et tänavu võivad lehed kaduda juba kolletumispäevaga. Ja ei imestaks, kui pühapäevane täiskuu meid ka mõne kiireltsulava lumesopsuga üllataks.