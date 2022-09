Täna selgus põllumajanduse tippjuht 2022

Põllumajanduse tippjuht 2022, Ahti Kalde sõnas, et õnnelikud on inimesed, kellel on võimalus end teostada valdkonnas, mis neile tõeliselt meeldib ning temal on õnn ja au olnud nende hulka kuuluda.

„Põllumajandus ongi just üks mitmekesisemaid ja väljakutseid täis tegevusalasid, kus ei ole võimalik kogeda igavust, olukordade ja lahenduste sarnasust. Kiiresti muutuvas keskkonnas tuleb järjest enam tegeleda käigult taktikaliste tegevustega, et strateegilistest sihtidest mitte kõrvale kalduda. Rahulikult kulgemise aeg on möödas – õigemini pole seda olnudki,“ ütles Kalde. Tema sõnul võiks pigem öelda, et põllumajandusega tegelemine on kui maraton, mis on täis pikitud erineva raskusega sprindidistantse, sekka ka orienteerumisrännakuid. „Kuid üksi seda maratoni ei läbi, selleks on vaja usaldusväärset meeskonda, kellel igaühel on täita oma ülesanne. Seega, õnnestumise eelduseks on professionaalsed ja pühendunud tiimikaaslased sinu ümber,“ ütles Kalde.

Maaeluministri Urmas Kruuse sõnul nõuab tippjuhiks ja tipp-põllumeheks olemine ääretult palju vaeva ning suurt tööd mitmel rindel korraga. „Ahti Kalde on selle musternäide. Ta on tänu oma töökusele ning kohanemisvõimele pälvinud põllumajanduse valdkonnas suure austuse, tehes ühtaegu ühiskonna, meie sektori ning ka kohaliku kogukonna heaks tänuväärset tööd. Teravilja on eestlased läbi aegade väga tähtsaks pidanud, nii majanduslikus kui ka kultuurilises mõttes. Tänu sellistele põllumeestele nagu Ahti Kalde olen kindel, et see nii ka jätkub,“ sõnas Kruuse.

Valimiskomisjoni esinaise ja Swedbanki põllumajandussektori juhi Brit Padjuse sõnul tunnustab komisjon tippjuhte, kes on eeskujuks kogu sektorile. „Ahti Kaldet iseloomustavad innovaatilised lähenemised ja kaasaegsed mõttesuunad. Lisaks sellele on Ahti suurepärase tehnilise taiplikkusega ning ta oskab kaasata uusi tehnoloogiaid suurema efektiivsuse saavutamiseks. Ahti on alati soovijatele valmis oma teadmisi jagama.“