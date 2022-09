Olustveres selgub selleaastane põllumajanduse tippjuht

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktori Arnold Pastaku sõnul on traditsioonilist konverentsi Olustveres peetud juba 2006. aastast ning selle aja jooksul on arutletud üheskoos eri valdkondade ekspertidega mitmete teemade üle, mis põllumehi ja valdkonda laiemalt ühel või teisel viisil puudutavad.

"Tänavust konverentsi ettevalmistades kerkis kriisiteema koheselt esile, sest viimastel aastatel on üks kriis ajanud teist taga ning viinud põllumajanduse ja toidutootmise raskesse seisu. Kuidas tulla toime suurenenud energiahindadega, kuidas katkenud tarneahelate asemele leida uued alternatiivid – need on küsimused, millega seisavad täna silmitsi kõik põllumajandusettevõtted," ütles Pastak, lisades, et kaalul ei ole rohkem ega vähem kui põllumajanduse jätkusuutlikkus ja toidujulgeolek.